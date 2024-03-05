100 000 фотокниг подарят участникам проекта «Всей семьей»

В качестве очередного задания большого семейного проекта «Всей семьей» организаторы предлагают участникам вместе с родными прийти на президентские выборы, сообщили 5 марта в пресс-службе правительства.

Один из партнеров проекта разыграет среди семей 100 тысяч фотокниг. Фотографии победители выберут сами.

Общую семейную фотографию на фоне избирательного участка или у компьютера с экраном просят выложить у себя на странице «Вконтакте» с хештэгом #всейсемьей. Розыгрыш пройдет 4 апреля. При этом обязательна регистрация.