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Небо над Калужской областью озарило северное сияние

Софья Фирсова, Фото: Ярослав Авилкин, Александр Протасов, Оксана Вахтурова
Опубликовано: 05.03.2024 12:18 0 647
Небо над Калужской областью озарило северное сияние

В ночь на 4 марта жителям региона удалось сфотографировать красочное явление. 

Фотограф Ярослав Авилкин поделился снимками из Обнинска.

Небо над наукоградом полыхало зелеными, розовыми, синими и желтыми красками.

- Уже со счёту сбился, сколько за минувший год нам представилось ночей, чтобы полюбоваться некогда редким в наших широтах явлением. Вот и в этот раз, даже без использования камеры, сияние было доступно нашему глазу, - уточнил Аникин. - Фото как и обычно сделано Кривском, на берегу р.Протвы с 21:10 до 21:30. После же всё утихло.

Также сияние удалось сфотографировать в Сухиничском районе. Снимок сделал Александр Протасов. 

Фото были сделаны 3 марта с 22:30 до 23:00 в северной окраине города Сухиничи.

Оксана Вахуторова ждала явление в Воротынске, но оно так и не попало в ее объектив из-за облачности.

Пушистый компаньон и городское освещение сделали фотографию в режиме ожидания не менее атмосферной.

 

Софья Фирсова, Фото: Ярослав Авилкин, Александр Протасов, Оксана Вахтурова
Опубликовано: 05.03.2024 12:18 0 647
Тэги: общество
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