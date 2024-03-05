Суперколонию построят в Калуге к 2028 году

Подробности о возведении нового объекта, который объединит все существующие в регионе тюрьмы и изоляторы, сообщил во вторник, 5 марта, уполномоченный по правам человека в регионе Юрий Зельников.

Суперколонию у деревни Жерело у Северного обхода Калуги должны начать строить в нынешнем году и возвести к концу 2028-го.

Стоимость работ оценивается почти в 13 миллиардов рублей. Планируется, что там будет работать больше 1100 человек при 3000 заключенных.