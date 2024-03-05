Калужане смогут выиграть бесплатную квартиру на выборах 15-17 марта

В понедельник, 4 февраля во время еженедельного совещания у городского головы, горожанам показали, как выглядят заветные квадратные метры.

Кроме этого, непосредственно со стройплощадки Синих мостов было проведено прямое включение. Готовность металлических конструкций уже 80%. Полностью монтаж нового моста закончат к началу следующей недели, а движение откроют уже в августе этого года.

Городской голова Калуги Дмитрий Денисов, также анонсировал строительство еще одного катка к следующей зиме.

Жильё в подарок

Руководитель ассоциации ТОС Калуги Эльвира Капитонова, стоя в той самой квартире, которая уже через месяц может достаться счастливчику, рассказала подробно, как принять участие в розыгрыше квадратных метров.

Одновременно с выборами Президента России начнется рейтинговое голосование по благоустройству территорий Калуги. Проголосовать можно будет рядом с избирательными участками при помощи волонтеров.

- На избирательных участках будут находиться люди в специальной одежде, которые предложат выбрать одну из 8 территорий для благоустройства на следующий год, - объяснила руководитель ассоциации ТОС Калуги Эльвира КАПИТОНОВА. - Волонтеры после выбора территории, предложат поучаствовать и в викторине. Главный приз – квартира. Она очень комфортная с автономным отоплением в так называемом умном доме. Участников викторины будет 50. Счастливчиков выберет автоматическая система.

Безусловно, самый главный приз – это новенькая квартира в хорошем районе. Сегодня она уже в «белом исполнении». Останется лишь поклеить обои, завезти мебель и жить себе припеваючи.

- Горуправа сопроводит эту сделку юридически по факту дарения, так что все будет прозрачно и честно, - пояснил городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ. - Остальные призы мы выбирали вместе. Модели телефонов и планшетов популярные выше среднего диапазона цен. Уверен все будут довольны качеством призов.

Таким образом, из пятидесяти отобранных автоматически участников, никто не останется без призов. Помимо квартиры будут разыграны 20 телевизоров, 15 смартфонов и 14 планшетов.

Голосуй или живи в бурьяне

Участие горожан по выбору территорий для благоустройства — это обязательное условие получения финансовой поддержки от федерального бюджета. При низкой активности, Калуга может не получить финансовые ресурсы.

- Нельзя допустить, чтобы победил какой-нибудь другой, более активный город и средства будут перераспределены не в нашу пользу, - отметил Дмитрий Денисов. - Для Калуги это один из инструментов повышения комфортности городской среды. Второй – это инициативное бюджетирование, по объему финансирования оно уже приближается к лимиту, который мы получаем из средств федерального бюджета.

По словам градоначальника, раньше Калуга за год могла освоить лишь 4-5 проектов по благоустройству, то в этом году средств хватит на 9 таких проектов. Сейчас активно идет процесс подачи заявок от жителей.

Третий вариант улучшения окружающей городской среды возможен с помощью городских депутатов. Они, после проведения сходов граждан, обсуждения, принимают решение о бюджетных инвестициях в тот или иной объект.

Проголосовать за выбранные территории благоустройства можно и в режиме он лайн и непосредственно у избирательных участков. Волонтеры там помогут это сделать.

Каждый калужанин сможет выбрать одну из восьми территорий для дальнейшего благоустройства:

- Территорию рядом с Яченским водохранилищем;

- Бульвар Степана Разина;

- Бульвар Чичерина;

- Окрестности Бушмановского пруда;

- Территорию вокруг пруда в районе дома № 15 по ул. Генерала Попова;

- «Алёшкин пруд» в д. Верховая;

- Уличную спортивную полосу препятствий на территории школы № 49;

- Общественную территорию у дома № 6 по бульвару Энтузиастов.

Дмитрий Денисов убедительно попросил калужан не игнорировать это голосование, ведь речь идет о благоустройстве Калуги.

Синие мосты откроют на День города?

В минувшую субботу территорию реконструкции мостового перехода проинспектировал губернатор Калужской области.

- Полным ходом идёт монтаж металлического пролетного строения над железной дорогой, - написал глава региона Владислав ШАПША по итогам инспекции на своей странице в соцсетях. - Это основная часть работ по реконструкции путепровода. Завершить её планируют уже в марте.

По контракту, окончание реконструкции намечено на конец нынешнего, 2024 года, однако, губернатор назвал другую дату.

- В августе можно открыть движение, рассчитываем, что так и будет, - заявил Владислав Шапша. - Да, планировали сделать Синие мосты ещё в прошлом году. Возникли сложности. Но все решили. И ко Дню города сделаем калужанам такой подарок - решим эту многолетнюю проблему.

Исполняющий обязанности руководителя УКС Калуги Михаил ШУБИН принял участие в совещании в понедельник непосредственно со стройплощадки.

- Сейчас выполняются работы по монтажу металлического строения, - рассказал и показал Михаил Шубин. - Сейчас смонтирована уже вторая из восьми балок. Общая сумма смонтированных элементов мостового перехода составляет сегодня 80%. Это порядка 280 тонн. Металлическое пролетное строение стоит на временных опорах. Как только строители объединят в одно целое части пролетного строения, оно будет установлено на постоянные опоры.

Полный, 100-процентный монтаж металлических конструкций нового моста будет завершен до 10 марта. До 15 марта строители обещают завершить объединение установленных балок.

– Другими словами, уже в марте мы увидим костяк нового моста вживую, - отметил Дмитрий Денисов. - Даже относительно субботы, когда мы с губернатором проводили совещание на этом объекте, процентные показатели готовности увеличились.

Дмитрий Денисов предложил после открытия движения по новому мосту оставить существующую временную схему движения транспорта. Градоначальник поручил подведомственным учреждениям проработать этот вопрос.

- Многие привыкли к этой временной схеме и быть может, стоит ее сделать постоянной, что позволит разгрузить трафик движения по Синим мостам.

Про новый каток

Каток у здания администрации области разобран. Этой зимой его удлинили на 10 метров.

- В 2023 году каток посетило более 37 тысяч человек, - рассказал начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики Калуги Игорь МАТВЕЕНКО. - Это больше, нежели в прошлую зиму. Самое большое количество горожан и гостей Калуги пришло на каток 6 января - больше тысячи человек. За новогодние праздники каток посетило на две тысячи больше, нежели в новогодние каникулы прошлого года.

И хотя больших очередей у этого временного катка нынешней зимой замечено не было, все же очевидно, что одного такого открытого льда на всю Калугу маловато.

- Мы понимаем, что очень много желающих покататься на коньках, и один такой каток не может удовлетворить всех, - отметил градоначальник. - Сейчас в рамках проекта по реконструкции сквера Волкова, мы планируем построить там современный каток. УКС просчитывает стоимость такого сооружения в сквере Волкова. Там будет установлено современное холодильное оборудование, льдозакаточные машины и все необходимое для качественной работы катка.

Так что следующей зимой устроить покатушки на свежем воздухе можно будет не только у здания областной администрации, но и в сквере имени Волкова.