Сирены завоют в Калуге

Проверка системы оповещения пройдет по всему региону 6 марта в период с 10:40 до 10:44, сообщили в МЧС.

Также в это время будет перехватываться сигнал телеканалов и радиостанций. Жителей просят не волноваться.

В предыдущий раз систему оповещения проверяли в октябре.