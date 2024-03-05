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Повара из Калуги привезли угощения для участников Всемирного фестиваля молодежи

Софья Фирсова, Фото: пресс-служба Правительства Калужской области
Опубликовано: 05.03.2024 11:54 0 454
Повара из Калуги привезли угощения для участников Всемирного фестиваля молодежи

На Всемирном фестивале молодежи, который проходит в центре Сириус состоялся гастрономический фестиваль «Россия на вкус».

На фестивале свои блюда представили 89 регионов. Среди них были повара из нашего региона.

Калужане представили такие угощения, как сырники из натурального творога с малиной, картофельный квинтет с цесаркой, калужский квартет из яблочной пастилы и сыра, пирог по-медынски с козьим сыром, свекольной ботвой и сметанным соусом, пряники, калачи и «Калужское тесто».

Также гости фестиваля отведали пастилу разных видов, сыр из Медыни и бабынинскую картошку.

Калужские повара Федор Медведев, Дмитрий Власов и  Артем Щербаков приняли участие в фестивале благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».

Судя по словам заместителя гендиректора Агентства развития бизнеса Ирины Хаврошиной, блюда из Калужской области вызвали интерес у гостей.

Софья Фирсова, Фото: пресс-служба Правительства Калужской области
Опубликовано: 05.03.2024 11:54 0 454
Тэги: калужская область
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