Новые фигурки космонавтиков откроют в Калуге

6 марта их поставят у дома №10/75 на улице Пушкина.

Это будет сразу два человечка, которые лакомятся калужским тестом из деревянной кадки.

- Слева космонавтик - старший сын Иван, первым добрался до кадки с калужским тестом, объелся, сидит отдыхает, наслаждается, облизывает ложку, - рассказали нам авторы проекта. - Справа младший сын Игорь, добрался до теста позже, поэтому приходится уже со дна доставать тесто.

Напомним, предыдущего космонавтика поставили на смотровой площадке в парке культуры и отдыха. До этого фигурки появились у драмтеатра, возле школы на улице Луначарского, у памятника 600-летию Калуги, у молодежного центра и загса.