Жителей Калуги обеспокоили новости о строительстве суперколонии

На прошлой неделе стало известно, что строительство в Калуге первой в России суперколонии на 3000 заключенных поддержали на федеральном уровне. Однако эта новость пришлась по душе не всем. Жители деревни Жерело, рядом с которой должен появиться объект, пожаловались уполномоченному по правам человека Юрий Зельникову.

- Мы – многодетные родители, и такое соседство нас не устраивает, тревожно жить рядом с тюрьмой, - рассказали омбудсмену люди.

- Ваши опасения напрасны, режимный объект будет охраняться на самом высоком уровне. Кроме того, появятся новые рабочие места и другие преференции. Это явно лучше, чем какой-нибудь цементный завод под боком, - прокомментировал Зельников. - Тем не менее, заявители оставили на имя Уполномоченного обращение. В свою очередь, я направил в адрес руководителя калужского УФСИН предложение встретиться с жителями для разъяснения ситуации.