В Калуге открыли отделение рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения

4 марта там побывал министр здравоохранения Константин Пахоменко.

В этом отделении в инфекционной больнице будут принимать пациентов с сердечно-сосудистой патологией.

- В будущем в отделении планируется лечение экстракраниальных сосудов для предотвращения развития острых нарушений мозгового кровообращения, развитие направления лечения миом матки малоинвазивными методами, - прокомментировал Пахоменко.