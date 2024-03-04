В Калуге обсудили сотрудничество крупных торговых сетей с малым бизнесом

«Малому бизнесу — большую полку!», - так называется федеральная конференция партнеров в сфере малого предпринимательства, которую организует X5 Group уже третий раз. На прошлой неделе она прошла в Калуге.
Участники конференции обсудили форматы совместной работы малого бизнеса с большим ритейлом, а также меры поддержки малых предпринимателей с представителями государственных органов власти, отраслевыми и профильными ассоциациями и организациями. Всего на нее заявилось около 300 участников из Калужской области и других регионов страны от Урала до Краснодарского края.
За первые три часа было проведено больше сотни переговоров. Как результат - перспектива сотрудничества с торговыми сетями «Пятёрочка» и «Перекрёсток» открылась перед более чем тридцатью представителями малого бизнеса. А после переговоров и презентации своей продукции участники обсудили самые чувствительные вопросы на панельной дискуссии вместе с сенаторами Совета Федерации, депутатами Государственной Думы РФ, представителями федеральной налоговой службы, ТПП РФ, профильных министерств и ведомств.
- Мы осознаём важность малого бизнеса как для развития экономики страны, предпринимательства, конкуренции, так и для благополучия миллионов россиян, - отметил вице-президент, директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 Group Станислав Богданов. - Сегодня более 3 700 субъектов малого бизнеса реализуют свою продукцию на полках торговых сетей Х5. Это более 53% всех наших поставщиков.
О внимании к сельхозпроизводителям говорил, выступая на панельной дискуссии, и первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин:
- Из всего пакета законов, которые Совет Федерации одобрил в прошлом году, 18% относятся к сельскому хозяйству. Это говорит о высокой ответственности государства перед сельхозпроизводителями. Крестьянские фермерские хозяйства приносят в общую продовольственную корзину страны 15-16% от всей сельхозпродукции. Востребованность фермерской продукции очень велика.
Среди предложений о том, как облегчить возможность фермеру встать «на полку» сети, говорилось о создании новых подходов к системе реализации продукции. В том числе и в Калужской области.
- X5 Group сотрудничает с регионом, за последние два года мы открыли в их сетях две площадки «Фермерский островок», - пояснил министр сельского хозяйства Калужской области Александр Ефремов. - Сейчас мы прорабатываем вопрос создания фермерского агрегатора. В Ворсино будет создана большая площадка, куда наши фермеры смогут поставлять свои продукты, а дальше она будет распределяться по сетевым магазинам Калужской области.
- Мы полностью поддерживаем предложение по созданию так называемых «агрегаторов», которые в значительной степени способствуют выстраиванию цепочки «от поля до полки» для местных фермеров, - добавил Станислав Богданов. - Мы имеем успешный опыт реализации такого проекта в Липецкой области, недавно запустили агрегатор в Свердловской области.
По мнению директора департамента развития внутренней торговли министерства промышленности и торговли РФ Никиты Кузнецова, уже скоро ситуация должна измениться в сторону фермеров.
- Это реально, более того, это уже происходит сейчас, - заявил Никита Кузнецов. - Все сети не могут иметь одинаковый набор товаров. Им нужно отличаться друг от друга. Единственная возможность — пустить на свои полки товар, которого нет у конкурента. Я думаю, сети сейчас будут бороться за местных фермеров.
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