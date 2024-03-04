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С начала года в Калужской области установили 9 ФАПов

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 04.03.2024 14:10 0 214
С начала года в Калужской области установили 9 ФАПов

Работы ведутся в рамках национального проекта «Здравоохранение», сообщили в министерстве здравоохранения региона.

ФАПы появились в следующих местах:

  • Перемышльский район, д. Большие Козлы,
  • Кировский район, д. Гавриловка,
  • Барятинский район, д. Добрая, Отъезжая, п. Мирный,
  • Ульяновский район, с. Сорокино,
  • Медынский район, д. Михальчуково,
  • Дзержинский район, д. Плюсково,
  • Хвастовичский район, д. Стайки.

- Пункты оснащены необходимым оборудованием, подключены коммуникации, получены лицензии на медицинскую деятельность, - пояснили 4 марта в министерстве. - Шесть пунктов уже принимают пациентов. Скоро откроются еще 3 ФАПа в Барятинской районе. Всего к открытию в этом году запланировано 22 ФАПа.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 04.03.2024 14:10 0 214
Тэги: калужская область
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