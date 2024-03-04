С начала года в Калужской области установили 9 ФАПов

Работы ведутся в рамках национального проекта «Здравоохранение», сообщили в министерстве здравоохранения региона.

ФАПы появились в следующих местах:

Перемышльский район, д. Большие Козлы,

Кировский район, д. Гавриловка,

Барятинский район, д. Добрая, Отъезжая, п. Мирный,

Ульяновский район, с. Сорокино,

Медынский район, д. Михальчуково,

Дзержинский район, д. Плюсково,

Хвастовичский район, д. Стайки.

- Пункты оснащены необходимым оборудованием, подключены коммуникации, получены лицензии на медицинскую деятельность, - пояснили 4 марта в министерстве. - Шесть пунктов уже принимают пациентов. Скоро откроются еще 3 ФАПа в Барятинской районе. Всего к открытию в этом году запланировано 22 ФАПа.