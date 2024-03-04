6 марта в Калуге откроется выставка «Художественное дыхание космоса»

В калужском музее истории космонавтики имени К.Э. Циолковского в среду, 6 марта, откроется выставка «Художественное дыхание космоса». Она посвящена 90-летнему юбилею первого космонавта планеты Ю.А. Гагарина. Об этом сообщили в правительстве региона.

Это первый проект, который музей реализует совместно с московским Всероссийским музеем декоративного искусства.

Министр культуры и туризма Калужской области Павел Суслов отметил, что воссоздание космической темы с помощью традиционных знаков, мастера дарят ей второе бессмертие в памяти людей.

Посетители выставки смогут посмотреть на экспонаты из тканей, керамики, дерева и металла, изделия эмальерного искусства и лаковую миниатюру, созданную в период с 1958 по 2013 годы. Также на выставке будет представлена шкатулка «Путь к звездам» с изображением основоположника ракетодинамики и теоретической космонавтики К.Э. Циолковского и множество других уникальных экспозиций.

Выставку можно будет посетить до 10 мая.