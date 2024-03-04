Паводок грозит Калуге и восьми районам

Этот вопрос в понедельник, 4 марта, обсуждали на заседании правительства региона.

Глава регионального управления МЧС Владислав Блеснов сообщил, что существует вероятность подтопления населенных пунктов в Калуге, а также в Бабынинском, Боровском, Дзержинском, Жуковском, Малоярославецком, Перемышльском, Тарусском и Юхновском районах.

Власти уже готовятся к паводковой ситуации. Составлены все планы, ведется контроль за дорогами.

- Снега выпало очень много, - прокомментировал губернатор Владислав Шапша. - Ожидаем серьезного подъема воды. Нам необходимо принять все меры для того, чтобы обезопасить жителей от негативного развития событий. Прошу глав администраций на местах быть внимательными и следить за тем, как будет развиваться ситуация. Вместе с МЧС принимать своевременные меры.