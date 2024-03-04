Сможет ли Калуга установить рекорд по сдаче объектов?

Годовой отчет городского головы Калуги Дмитрия Денисова, прошедший в минувшую субботу, 2 марта, горожане оценили с осторожным оптимизмом.

Один из главных посылов, обозначенных в речи градоначальника, можно определить так: нет ничего невозможного.

А основу для такого тезиса точно подметил губернатор Калужской области Владислав Шапша: Калугу надо любить.

Не проблемы, а задачи

Специфика подобных отчетов всегда подразумевает огромное количество цифр. Все они есть в свободном доступе, при желании каждый может углубиться и проанализировать представленные Дмитрием Денисовым данные. Однако, главное все же в подобных мероприятиях – общий настрой, глобальное настроение и понимание того, куда мы движемся.

В этой связи, наверное, очень верное замечание градоначальника, которое можно было бы экстраполировать на все подразделения городской управы и в первую очередь на коммунальные службы, касается подхода к работе.

- Не буду говорить, что у нас много проблем, лучше скажу, что у нас много задач, - отметил городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ.

Одно дело – устранять проблемы, совсем другое – решать задачи. Это очень тонкая парадигма, которая в корне меняет сам подход к развитию инфраструктуры города. Проблемы – это взгляд под ноги, задачи – это способность видеть горизонт. В этом, видимо отличие сегодняшнего способа работы муниципалитета и те успехи, которые отрицать просто невозможно.

Да, нынешняя зима устроила экзамен всем коммунальным службам города. Далеко не всегда и не везде удавалось вовремя почистить улицы и тротуары от снега и льда. Проблема? Безусловно. Вместе с тем, это и задача на будущее. С помощью области ее удалось решить. Благодаря поддержке губернатора, город получил возможность закупить дополнительную уборочную технику.

Общественный транспорт – это проблема? Конечно! Пожалуй, столько жалоб на его работу, сколько было в минувшем году, не фиксировалось в новейшей истории областного центра. Сменив вектор и обозначив задачи, удалось и эту сферу городской жизни вывести из разряда супернегативной.

- Знаковым событием для Калуги стало приобретение 135 новых автобусов, - напоминает Дмитрий Денисов. - Наше муниципальное предприятие зашло на новые маршруты Правобережья, Турынино, университетского городка, усилены северное направление и пригород.

Задача не только в получении дополнительных единиц транспорта и заходы на новые маршруты, о которых говорил на отчете градоначальник. Задача в том, чтобы совместно с жителями теперь грамотно распределить усилия, составить оптимальные для горожан маршруты, места остановок и график движения этого нового транспорта. Это ещё одно подтверждение того, как проблема трансформируется в задачу.

Без сомнения, есть люди, их немало, для которых происходящее в Калуге видится лишь в негативном ключе. Но, согласитесь, когда ещё градоначальник столь подробно каждую неделю останавливался на каждой жалобе калужан, во время планерок?

Критика важна, и об этом неоднократно заявлял Дмитрий Денисов. Важно здесь то, что частные проблемы калужан решаются постановкой задач. Когда в квартире постоянно дует из окна, можно из года в год затыкать щели, а можно поставить себе задачу заработать денег и сделать ремонт. В этом разница сегодняшнего подхода нынешней команды руководства города.

Есть ли силы?

Умение привлекать средства — это тоже искусство. И в этом плане Калужскую область не раз ставили в пример. Сегодня, пожалуй, ни одна федеральная программа не проходит мимо бюджетов области и города. Именно это стало триггером действительно знаковых изменений в последние годы.

Прежде всего – это долгожданное завершение реконструкции Синих мостов. Город получит и важнейшие объекты социальной инфраструктуры – школу, новый детский сад с яслями, поликлинику на Правом берегу, ТЮЗ и ряд других важных объектов.

Кстати, накануне годового отчета, губернатор высказал предположение о том, что движение по Синим мостам можно будет открыть не в конце нынешнего года, а раньше. В качестве даты назывался День города.

Продолжится и благоустройство набережной Яченского водохранилища. Пешеходный мост, проект которого появился на днях в сети, действительно нужен. Посмотрев внимательно на эскиз, можно заметить, что там предусмотрена не только пешеходная, но и велосипедная дорожка.

В самом сквере имени Волкова появятся теннисный корт, площадка для пляжного футбола, беговые и велодорожки.

Продолжится и замена ветхих коммунальных сетей. В нынешнем году коммунальщикам предстоит переложить 35 километров труб тепловых сетей.

Задач реально очень много. Вопрос: хватит ли ресурсов? Сможет ли область выполнить все обещания помощи Калуге? Скептики отвечают: не хватит. Однако, они также говорили и после обнародования идеи реконструкции Синих мостов, Северного въезда в Калугу, глобальной коммунальной и транспортном реформах. Между тем, все эти проекты либо уже завершены, либо находятся на стадии завершения. Выходит, есть силы у Калуги.

А как же рекорд?

Смелое заявление о рекордном количестве планирующихся к сдаче в 2024 году объектов, тоже имеет четкое обоснование. Об этих ремонтах и стройках писалось и говорилось часто и много. Для того, чтобы понять весь объем задач на нынешний год, перечислим их разом:

- строительство школы на Байконуре;

- завершение строительства детско-взрослой поликлиники на Правобережье;

- капремонт в городской больницы №4 им. А. С. Хлюстина;

- продолжение реконструкции путепровода "Синие мосты";

- введение в эксплуатацию нового здания ТЮЗа;

- очистка Яченского водохранилища (+благоустройство прилегающей территории);

- реконструкция тепловых сетей и наружного освещения по нескольким улицам;

- реконструкция мостового перехода через реку Росвянка;

- строительство крытого футбольного манежа на тренировочной площадке "Спутник" (Правобережье);

- капремонт здания спортшколы "Энергия";

- капремонт помещения спортшколы "Торпедо" (+монтаж футбольного поля);

- строительство станций водоочистки в деревнях Косарево, Ильинка и Обухово, посёлке Мирный;

- газификация деревень Орешково и Сокорево;

- ремонт дорог.

Сделать все это реально возможно, если действительно любить Калугу, относиться к ней, как к своему Дому. И не забывать старую русскую пословицу: глаза боятся, а руки делают.