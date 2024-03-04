В центре реабилитации диких животных «Феникс» проснулась медведица Маша

В воскресенье, 3 марта, руководитель калужского центра «Феникс» Вероника Матюшина рассказала, что медведица Маша проснулась и уже начала активничать.

Судя по видео, Машундель, как ее ласково зовет хозяйка, строит замок из снега. Выход из спячки косолапой красавицы несет добрую весть – пришла весна!

Жители Калуги помогли расчистить площадку для Маши от сугробов и теперь она может играть и наслаждаться уже пригревающим бока солнышком.