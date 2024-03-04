ВТБ открывает набор на стажерскую программу ВТБ Юниор

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Стартовал новый набор на оплачиваемую стажировку ВТБ Юниор в головной организации и региональных отделениях ВТБ, которая пройдет в 70 городах России.
ВТБ Юниор является самой масштабной программой среди широкого набора стажировок банка. Всего в 2024 году к команде банка присоединятся более 700 стажеров, из которых порядка 500 — участники программы ВТБ Юниор.
«Популярность стажировок ВТБ среди молодежи с каждым годом стремительно растет. В 2023 году мы получили рекордное количество заявок на участие в наших стажерских программах – более 30 тысяч заявок на 400 мест, что на 60% больше в сравнении с 2022 годом. Все стажеры прошли многоступенчатый отбор, конкурс на участие составил 75 человек на место. С этого года мы решили увеличить количество стажерских мест до 700 по очень широкому спектру направлений деятельности ВТБ», – отмечает руководитель департамента по работе с персоналом – старший вице-президент банка ВТБ Глеб Ермаков.
Программа ВТБ Юниор стартует, как и прежде, в июле и продлится 12 месяцев. За это время стажеры получат ценный опыт работы над крупными проектами под руководством опытных наставников. По итогам программы лучшие участники смогут продолжить работу в команде ВТБ. В 2023 году 70% стажеров перешли на постоянную работу в банк.
Стажировка ВТБ Юниор предназначена для студентов старших курсов и выпускников 2023–2024 годов без опыта работы. Чтобы попасть на стажировку, необходимо подать заявку на участие на карьерном сайте ВТБ до 7 апреля включительно. Отбор будет проходить в несколько этапов, включая телефонное интервью, тестирование и собеседование.
Узнать подробнее об условиях стажировки, подать заявку и ознакомиться с опытом стажеров прошлых лет можно на карьерном сайте ВТБ.
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