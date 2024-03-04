На всемирном фестивале молодежи выступят актеры, режиссеры, продюсеры и летчик-космонавт

2 марта на всемирном фестивале молодежи начал работу кинолекторий «Знание.Кино», организованный Российским обществом «Знание».

За пять дней в кинолектории покажут «Чебурашку», «Вызов», «Холоп-2», Лед-3», документальные фильмы и многосерийную киноленту «20/22».

С лекциями выступят советский и российский актер театра и кино, режиссер и педагог Михаил Горев, летчик-космонавт и Герой РФ Петр Дубровин, кинорежиссер и сценарист Клим Шипенко.

- Кино всегда было востребованным и популярным видом искусства, и мы можем смело гордиться работами выдающихся советских и российских кинематографистов. Они не просто снимают захватывающие фильмы, а ставят перед зрителями серьезные вопросы, вовлекая их в процесс познания мира, - рассказал гендиректор общества «Знание» Максим Древаль.

Полная программа кинолектория опубликована на сайте Всемирного фестиваля молодёжи – https://fest2024.com/events.