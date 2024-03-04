Россиян попросили выбрать имя маме семейства дальневосточных леопардов

Акцию организовал банк ВТБ, который поддерживает национальный парк «Земля леопарда».

- Поддержка проектов по сохранению биоразнообразия нашей страны занимает особое место в нашей благотворительной деятельности, - рассказала старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева. - Мы присоединились к программе «Хранители леопарда» и получили возможность дать имена целой семье: маме и её трем котятам. Мы с нетерпением ждем результатов голосования и с большим вниманием будем наблюдать за жизнью этих удивительных грациозных животных.

Самка леопарда под номером Leo 101F, которой предстоит первой получить своё имя, попала в объективы фотокамер в 2016 году, когда, будучи еще котенком, смело гуляла одна. Сейчас ей около 7 лет. Кошка находится в прекрасной физической форме и обладает отменным здоровьем. Начиная с 2019 года, она четыре раза стала мамой и подарила миру восемь котят. Сегодня воспитывает троих малышей и приучает их к самостоятельности.

На голосование выдвинуто несколько имен. Отдать свой голос за лучший вариант можно до 6 марта в социальных сетях банка:

Герда («защитница»): в мифологии – красавица-великанша. Главные черты обладательницы имени — независимость, решительность, стойкость.

Злата («золотая»): имя распространено в южных славянских территориях. Олицетворяет золото – символ богатства.

Капиталина: царственная, возвышенная, непотопляемая. Серьёзно относится к окружающему миру. Лидер, всегда добивается поставленной цели.

Муза: богиня искусств, вдохновительница. Обладательница имени тонко чувствует красоту, изящна, артистична, отличается мудростью и отзывчивостью.

Русана («роза»): символизирует духовное просвещение и просветление. Это имя часто выбирают для девочек в странах Центральной Азии.