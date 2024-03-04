Шапша дал поручения после послания президента

Этот вопрос в понедельник, 4 марта, обсуждался на заседании правительства Калужской области.

Губернатор напомнил, что стартуют новые нацпроекты «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России», «Кадры», «Экономика данных», и наш регион должен в них участвовать.

Также продлится программа переселения из аварийного жилья.

- Актуализируем реестр аварийных домов, готовим проект новой региональной программы, - прокомментировал Владислав Шапша.

Он отметил, что благодаря списанию 2/3 долговой нагрузки субъектов РФ по бюджетным кредитам деньги можно будет направить на развитие инфраструктуры и модернизацию системы ЖКХ.