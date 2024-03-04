Владислав Шапша принял участие в отчете городского головы Калуги

Мероприятие прошло в субботу, 2 марта.

В своем выступлении Дмитрий Денисов отметил, что в городе выпускается почти четверть от всей продукции в области. Уровень безработицы уменьшился в прошлом году до 0,14 % - второе место в Центральном федеральном округе.

Также Калуга занимает первое место по числу родившихся на 1000 жителей среди городов ЦФО.

Как отметил глава региона, у Калуги есть все возможности для роста.

Кроме того, Владислав Шапша напомнил, что из областного бюджета Калуге выделены дополнительные деньги на покупку коммунальной техники.

- Но тут и Калуге надо поработать по подготовке кадров, - прокомментировал губернатор. - Важно не только технику приобрести, но и надо, чтобы на ней кто-то работал.