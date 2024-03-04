Владислав Шапша вручил областные награды офицерам ракетной дивизии

Губернатор 1 марта побывал в Козельске.

Там он посетил ракетную дивизию, где встретился с ее командиром и военнослужащими.

Глава региона вручил областные награды офицерам. Он поблагодарил их за верную службу Родине и ратный труд.

- Воины надежно обеспечивают мир и спокойствие на родной земле, - подчеркнул Владислав Шапша.