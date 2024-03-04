В Калужской области проводят аккредитацию лабораторий для увеличения экспорта

В рамках реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК», входящего в национальный проект «Международная кооперация и экспорт», ветеринарные лаборатории получают аккредитацию в национальной системе.

Развивая сеть ветеринарных лабораторий, Калужская область создает комфортные условия для наращивания объемов экспорта и привлечения инвестиций, рассказали в правительстве региона.

Там пояснили, что аккредитация ветеринарных лабораторий способствует повышению конкурентоспособности продукции, выходящей на внешние рынки, созданию благоприятного климата местных производителей, в том числе для экспортеров и членов Таможенного союза.

В 2023 году на данное мероприятие было выделено 13,4 миллиона рублей.