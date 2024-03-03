Калужские сотрудники ДПС поменяли колесо на автобусе, в котором на соревнования ехали 27 детей

В субботу, 2 марта, сотрудники ДПС помогли помогли поменять колесо водителю автобуса, который вез 27 юных калужан-футболистов. Об этом рассказали в УМВД региона.

Детей везли из Калуги на соревнования в Тулу на автобусе "Bova". На 801 км дороги Р-132 "Золотое кольцо" водитель заметил, что колесо повреждено.

Однако из-за рельефа местности мужчина не смог самостоятельно поменять его.

Экипаж ДПС был поблизости и обеспечил безопасность детей. Сотрудники помогли водителю автобуса поменять колесо. Все дети были переданы своим родственникам.

Родители благодарят инспекторов за неравнодушие и участие.