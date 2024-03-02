Шапша принял участие в отчете главы администрации Козельского района

Глава региона отметил успехи района. В сельском хозяйстве это первое место по площади возвращенных в оборот сельхозземель и третьи места по сбору зерна и картофеля.

Также шла речь о строительстве больницы в Козельске, нового детского сада и котельной для третьей школы. А ФОК с бассейном в городе есть в планах на 2025 год.

Отдельно Шапша остановился на проблеме военного городка. Вопрос с отоплением обещают решить, если коммунальные объекты Минобороны передаст муниципалитету.

- Переговоры ведем, - заявил губернатор. - И у нас есть примеры – бывшие военные городки Серпухов-15 и Наро-Фоминск-11, где ситуацию исправили.