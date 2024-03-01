В Калуге минтруда и социальной защиты отчиталось за 2023 год

В пятницу, 1 марта, в Калуге прошло расширенное заседание коллегии министерства труда и социальной защиты региона. Ведомство отчиталось о работе в 2023 году и рассказало о планах на будущее.

В мероприятии принял участие губернатор Калужской области Владислав Шапша, депутаты Государственной Думы Российской Федерации Ольга Коробова и Геннадий Скляр, члены регионального Правительства, представители районных администраций, руководители органов соцзащиты, опеки и попечительства.

Министр труда и социальной защиты Павел Коновалов рассказал о пяти направлениях работы.

«Трансформация службы занятости, единые стандарты, онлайн-сервисы и кадровый потенциал».

«Защита материнства и детства»

«Активное долголетие и система долговременного ухода»

«Помощь участникам СВО и их семьям»

«2024 – Год семьи в Российской Федерации».

Специалисты дали положительную оценку работе ведомства.

Шапша рассказал о старте нового нацпроекта «Кадры», отметил необходимость укрепления всех уровней образования, чтобы молодежь могла работать на предприятиях современной экономики.

Среди наиболее эффективных мер поддержки многодетных семей губернатор назвал действующую с 2012 года специальную социальную выплату, которой уже воспользовались 570 многодетных семей. Более 830 семей ежегодно получают разовую выплату на погашение процентов по ипотеке. Свыше 100 многодетных семей выбрали компенсацию в 150 тыс. рублей взамен причитающегося им бесплатного земельного участка. Эти средства также идут на приобретение или строительство жилья.

Более 1800 калужан воспользовались социальным контрактом. Это помогло им найти способы получения стабильного дохода и выйти из сложной жизненной ситуации.