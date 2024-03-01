В калужском технопарке губернатор забрасывал дроны в баскетбольную корзину

В пятницу, 1 марта, в Федеральном технопарке профобразования в Калуге при поддержке Минпроса и Минпромторга РФ прошла конференция «Беспилотная эволюция». Ее посетил губернатор области Владислав Шапша.

Он сообщил, что на мероприятии собрались создатели БПЛА и те, кто готовит кадры. Ему дали поуправлять дроном и забросить его в корзину, слово мяч.

Судя по словам Шапши, в регионе реализуется производственная, научно-образовательная и испытательная база.

Губернатор рассказал, что на выставке его внимание привлек тренажер для обучения пилотированию. Он дал указание опробовать его на базе одной из школ.

Также он уточнил, что дроны нужны не только на СВО, но и в гражданской сфере, чтобы искать людей, доставлять грузы и осуществлять профилактику пожаров в лесах.