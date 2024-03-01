Калуга Обнинск
Главная Новости Общество
История Калуги Статьи Медсправочник Клиника года - 2024 Коммунальный рейтинг

«Воловский бройлер» принял участие в выставке Gulfood в Дубае

Опубликовано: 01.03.2024 15:26 0 315
«Воловский бройлер» принял участие в выставке Gulfood в Дубае

erid: 2VfnxyKvbMA

«Воловский бройлер» провел переговоры о сотрудничестве с партнерами из стран Персидского залива на выставке Gulfood.

С 19 по 23 февраля в Дубае прошла международная продовольственная выставка Gulfood-2024. Ее участниками стали отечественные компании при поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ). В национальной экспозиции «Сделано в России» приняло участие 97 компаний из 32 субъектов РФ. Общее число производителей, приехавших на Gulfood в этом году, составило 5 200. Это компании из 125 стран мира.

В том числе, свою продукцию на выставке представил «Воловский бройлер».

Компания принимает участие в Gulfood второй раз. В ходе выставки представители «Воловского бройлера» провели множество переговорных сессий с трейдерами и с сетями Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), и Саудовской Аравии. Сейчас ведется работа по заключению контрактов на сотрудничество. 

«Организация и участие в подобных выставках важны не только для производителей нашей страны, но и всего мира. Это уникальная возможность обменяться опытом, найти новые вехи сотрудничества и заключить выгодные соглашения. Мы обязательно будем продолжать работу в этом направлении», - отметили в «Воловском бройлере».

Агрохолдинг «Воловский», год основания 2012 – это комплекс по производству мяса цыплят-бройлеров с вертикально-интегрированной структурой полного производственного цикла. 

Компания аттестована на поставку продукции в страны Персидского залива, а также имеет международные сертификаты Халяль и Сертификат Здоровья. 

В ассортиментный портфель компании для рынка арабских стран входят разрубы и мясо бройлеров. 

Агрохолдинг «Воловский» – это одна из сильных команд в аграрном секторе России. На ее счету 10-ки осуществленных проектов различной сложности по всей России и за рубежом. На предприятиях трудится свыше 1,4 тысяч человек. 

Многолетний профессиональный опыт, глубокое знание рынка, владение современными технологиями и налаженные контакты с ведущими российскими и зарубежными поставщиками позволяют команде ставить перед собой самые смелые цели, неизменно демонстрируя высокий результат.

Реклама.
ООО «ФрешФудСистем».

 

Опубликовано: 01.03.2024 15:26 0 315
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Тайны и пороки петербургской богемы начала XX века: завершились съемки исторической драмы «Чистые»
Новикомбанк представил продукты для льготного кредитования промышленности и субъектов МСП Самарского региона
Более 100 многоквартирных домов Калужской области подключены к платформе «Ростелеком Ключ»
Новикомбанк представил новые продукты для МСП в Нижнем Тагиле
ОПРОС
Как вы относитесь к тому, что в вузах началась военная подготовка студентов, в том числе и у женщин? 
Всего проголосовало: 319
Новости партнеров
Воронин Владимир Александрович: «ГК ФСК сформировала уникальную базу активов»
Мифы о срочных переводах
Как CRM помогает управлять взаимоотношениями с пациентами стоматологии

© 2007-2024 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru