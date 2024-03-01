«Воловский бройлер» принял участие в выставке Gulfood в Дубае

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«Воловский бройлер» провел переговоры о сотрудничестве с партнерами из стран Персидского залива на выставке Gulfood.
С 19 по 23 февраля в Дубае прошла международная продовольственная выставка Gulfood-2024. Ее участниками стали отечественные компании при поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ). В национальной экспозиции «Сделано в России» приняло участие 97 компаний из 32 субъектов РФ. Общее число производителей, приехавших на Gulfood в этом году, составило 5 200. Это компании из 125 стран мира.
В том числе, свою продукцию на выставке представил «Воловский бройлер».
Компания принимает участие в Gulfood второй раз. В ходе выставки представители «Воловского бройлера» провели множество переговорных сессий с трейдерами и с сетями Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), и Саудовской Аравии. Сейчас ведется работа по заключению контрактов на сотрудничество.
«Организация и участие в подобных выставках важны не только для производителей нашей страны, но и всего мира. Это уникальная возможность обменяться опытом, найти новые вехи сотрудничества и заключить выгодные соглашения. Мы обязательно будем продолжать работу в этом направлении», - отметили в «Воловском бройлере».
Агрохолдинг «Воловский», год основания 2012 – это комплекс по производству мяса цыплят-бройлеров с вертикально-интегрированной структурой полного производственного цикла.
Компания аттестована на поставку продукции в страны Персидского залива, а также имеет международные сертификаты Халяль и Сертификат Здоровья.
В ассортиментный портфель компании для рынка арабских стран входят разрубы и мясо бройлеров.
Агрохолдинг «Воловский» – это одна из сильных команд в аграрном секторе России. На ее счету 10-ки осуществленных проектов различной сложности по всей России и за рубежом. На предприятиях трудится свыше 1,4 тысяч человек.
Многолетний профессиональный опыт, глубокое знание рынка, владение современными технологиями и налаженные контакты с ведущими российскими и зарубежными поставщиками позволяют команде ставить перед собой самые смелые цели, неизменно демонстрируя высокий результат.
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