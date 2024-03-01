Рыбный день на «Ферме»

erid: 2Vfnxvvd7g4
На дегустации, устроенной Агентством «Комсомольская правда — Калуга», сеть магазинов «Ферма» решила удивить покупателей новинкой.
Вокруг дегустационного стола «Фермы» изумительно и маняще пахло вкусной рыбой. Хитом дегустации стали рыбные пельмени от «Фермы».
Многие покупатели, пришедшие в минувшую среду на Городской рынок, отмечали вкус и новизну нового рыбного деликатеса от сети магазинов «Ферма».
Сеть магазинов «Ферма» полностью изменила оставшееся у старшего поколения советских еще граждан представление о вкусе пельменей с рыбой. То, что предложили сотрудники сети на дегустации, реально покорило обоняние и вкусовые рецепторы посетителей. Молодежь же открыла для себя совершенно иные вкусовые ощущения. И ведь речь идет о вроде бы банальных пельменях. Еде, которую обычно варят дома на скорую руку и когда лень самому что-то готовить.
Сегодня у многих калужан и жителей Калужской области, а магазины сети «Ферма» открыты и в областном центре, и во многих районах области, есть возможность убедиться в том, что пельмени — это не просто перекусить на скорую руку, это удивительно вкусно и необычно.
— Для начинки наших пельменей мы используем филе горбуши, минтая и трески, — рассказывает представитель сети магазинов Денис Родионов — При этом 80% пельменя составляет рыба. В тесто кладем только натуральное яйцо и муку высшего сорта.
Разработкой нового рецепта занимался главный технолог «Фермы», специалист с большим опытом работы на предприятии. Вообще все вкусности, представленные на дегустации «Фермы» в тот день, были разработаны именно им. Стоит отметить, что сети «Ферма» повезло с разработчиком. Отзывы попробовавших пельмени калужан — только положительные.
— Слушай, дорогой, я в жизни такой вуснятины не ел, — разоткровенничался, отойдя от дегустационного стола, калужанин Рагиб. — Никогда не думал, что могу с таким удовольствием кушать рыбные пельмени. Обязательно схожу и куплю их, угощу своих друзей.
— Да, пельмешки отменные, прикольные, — говорит молодая девушка, пришедшая на дегустацию с парнем. — А еще мне их закусочки холодные понравились. С баклажанами, с капустой. Очень свежо, в меру остро и вкусно. Да-да, «Ферма» рулит».
Впрочем, пельмени далеко не единственное блюдо на дегустационном столе, которое понравилось посетителям. Многие отметили тающее во рту соленое сало от «Фермы». Домашний вкус с чуть чесночным запахом — оно так и просится на корочку свежего черного хлеба. И, кстати, как заверили представители «Фермы», дегустационный шмат они просто взяли с витрины одного из магазинов сети. Вообще, все представленное на дегустации не готовилось специально. «Вкусняшки», как называли попробованное у «Фермы» калужане, можно купить в любом магазине этой сети.
— Рыбные пельмени мы запустили в продажу два месяца назад, рассказывает Денис Родионов — В этом году нашим покупателям мы практически каждый месяц будем предлагать новые варианты корейских салатов с цветной капустой, с несколькими видами грибов, с баклажанами. Каждый квартал мы вводим в перечень мясной продукции что-то новое. Колбаски, купаты, котлеты. Среди последних новинок — котлета «Лакомка» и котлета «Фермерская».
Постоянно обновляющийся ассортимент продукции — еще один повод не забывать дорогу в «Ферму». Впрочем, постоянные покупатели и так знают, что практически каждый раз на прилавках этой сети появляется что-то вкусное, новенькое.
Признательность покупателей зиждется на простых вещах: качество, вкус и свежесть продуктов и полуфабрикатов.
— Продукты мы закупаем на рынках у фермеров, — поясняет представитель сети «Ферма». — Мясо в основном берем у производителей из Воронежской области. У нас там давние крепкие связи, и мы не намерены их разрывать. Нам удобна и ценовая политика, и главное — качество мяса. Говядина от фермерских хозяйств Воронежской области хороша еще и тем, что там отличная откормочная база. Там чернозем, разнотравье.
Покупатель всегда делает правильный выбор — берет только то, что вкусно, полезно и демократично по цене, уверены в «Ферме». Это именно это и предлагает сеть магазинов.
Реклама. ИП Осипов А.В 6+
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]
Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.