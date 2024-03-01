Рыбный день на «Ферме»

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На дегустации, устроенной Агентством «Комсомольская правда — Калуга», сеть магазинов «Ферма» решила удивить покупателей новинкой.

Вокруг дегустационного стола «Фермы» изумительно и маняще пахло вкусной рыбой. Хитом дегустации стали рыбные пельмени от «Фермы».

Многие покупатели, пришедшие в минувшую среду на Городской рынок, отмечали вкус и новизну нового рыбного деликатеса от сети магазинов «Ферма».

Волшебный пельмень

Сеть магазинов «Ферма» полностью изменила оставшееся у старшего поколения советских еще граждан представление о вкусе пельменей с рыбой. То, что предложили сотрудники сети на дегустации, реально покорило обоняние и вкусовые рецепторы посетителей. Молодежь же открыла для себя совершенно иные вкусовые ощущения. И ведь речь идет о вроде бы банальных пельменях. Еде, которую обычно варят дома на скорую руку и когда лень самому ­что-то готовить.

Сегодня у многих калужан и жителей Калужской области, а магазины сети «Ферма» открыты и в областном центре, и во многих районах области, есть возможность убедиться в том, что пельмени — это не просто перекусить на скорую руку, это удивительно вкусно и необычно.

— Для начинки наших пельменей мы используем филе горбуши, минтая и трес­ки, — рассказывает представитель сети магазинов Денис Родионов — При этом 80% пельменя составляет рыба. В тесто кладем только натуральное яйцо и муку высшего сорта.

Разработкой нового рецепта занимался главный технолог «Фермы», специалист с большим опытом работы на предприятии. Вообще все вкусности, представленные на дегустации «Фермы» в тот день, были разработаны именно им. Стоит отметить, что сети «Ферма» повезло с разработчиком. Отзывы попробовавших пельмени калужан — только положительные.

— Слушай, дорогой, я в жизни такой вуснятины не ел, — разоткровенничался, отойдя от дегустационного стола, калужанин Рагиб. — Никогда не думал, что могу с таким удовольствием кушать рыбные пельмени. Обязательно схожу и куплю их, угощу своих друзей.

— Да, пельмешки отменные, прикольные, — говорит молодая девушка, пришедшая на дегустацию с парнем. — А еще мне их закусочки холодные понравились. С баклажанами, с капустой. Очень свежо, в меру остро и вкусно. Да-да, «Ферма» рулит».

Чем будем удивлять

Впрочем, пельмени далеко не единственное блюдо на дегустационном столе, которое понравилось посетителям. Многие отметили тающее во рту соленое сало от «Фермы». Домашний вкус с чуть чесночным запахом — оно так и просится на корочку свежего черного хлеба. И, кстати, как заверили представители «Фермы», дегустационный шмат они просто взяли с витрины одного из магазинов сети. Вообще, все представленное на дегустации не готовилось специально. «Вкусняшки», как называли попробованное у «Фермы» калужане, можно купить в любом магазине этой сети.

— Рыбные пельмени мы запустили в продажу два месяца назад, рассказывает Денис Родионов — В этом году нашим покупателям мы практически каждый месяц будем предлагать новые варианты корейских салатов с цветной капустой, с несколькими видами грибов, с баклажанами. Каждый квартал мы вводим в перечень мясной продукции ­что-то новое. Колбаски, купаты, котлеты. Среди последних новинок — котлета «Лакомка» и котлета «Фермерская».

Постоянно обновляющийся ассортимент продукции — еще один повод не забывать дорогу в «Ферму». Впрочем, постоянные покупатели и так знают, что практически каждый раз на прилавках этой сети появляется ­что-то вкусное, новенькое.

В чем секрет

Признательность покупателей зиждется на простых вещах: качество, вкус и свежесть продуктов и полуфабрикатов.

— Продукты мы закупаем на рынках у фермеров, — поясняет представитель сети «Ферма». — Мясо в основном берем у производителей из Воронежской области. У нас там давние крепкие связи, и мы не намерены их разрывать. Нам удобна и ценовая политика, и главное — качество мяса. Говядина от фермерских хозяйств Воронежской области хороша еще и тем, что там отличная откормочная база. Там чернозем, разнотравье.

Покупатель всегда делает правильный выбор — берет только то, что вкусно, полезно и демократично по цене, уверены в «Ферме». Это именно это и предлагает сеть магазинов.

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