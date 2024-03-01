Калужане меньше чем за сутки собрали 314 848 рублей на реабилитацию 10-летнему мальчику

Ранее мы рассказывали, что в Калужской области 10-летнему Даниилу собирают деньги на реабилитацию после инсультов.

Менее чем через сутки после публикации взволнованная мама связалась с редакцией и попросила закрыть сбор.

- Сбор можно закрывать! Большое спасибо всем, кто помог сыну! Мы не ожидали такой сильной поддержки! Удалось собрать 314 848 рублей! Я сразу же внесла задаток в реабилитационный центр, купила билеты туда-обратно, арендовала жилье. Мы с Даней уезжаем на поезде 1 апреля, с 3 числа начинается реабилитация. Будем там находиться ровно 21 день, потом возвращаемся домой и настраиваемся на дальнейшее лечение.