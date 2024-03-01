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Сроки весенней охоты утвердили в Калужской области

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 01.03.2024 12:21 0 347
Сроки весенней охоты утвердили в Калужской области

Постановление правительства подписано 29 февраля, сообщили нам в министерстве природных ресурсов и экологии.

Традиционная охота на глухаря, тетерева, вальдшнепа и водоплавающую дичь пройдет в двух зонах – южной и северной. В южную вошли территории Бабынинского, Думиничского, Жиздринского, Кировского, Козельского, Куйбышевского, Людиновского, Мещовского, Перемышльского, Сухиничского, Ульяновского и Хвастовичского районов. Там охота на боровую дичь пройдет в период с 6 по 15 апреля и с 5 по 14 апреля на водоплавающую дичь. 

В северной зоне, в которую вошли Барятинский, Боровский, Дзержинский, Жуковский, Износковский, Малоярославецкий, Медынский, Мосальский, Спас-Деменский, Тарусский, Ферзиковский, Юхновский районы, охота будет открыта в течение десяти дней с 13 по 22 апреля на глухаря, тетерева и вальдшнепа и с 12 по 21 апреля на водоплавающую дичь.

Добыча селезней уток с использованием живых подсадных уток будет разрешена в охотничьих угодьях области с 1 по 30 апреля.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 01.03.2024 12:21 0 347
Тэги: общество
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