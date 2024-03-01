Уполномоченный по правам ребенка в Калужской области попала под санкции Японии

Ирина Агеева оказалась среди 12 россиян, в отношении которых ввела ограничения эта страна, сообщило 1 марта агентство ТАСС.

Санкции предполагают заморозку активов.

- Для меня очень важно чувствовать поддержку моих родных и близких, калужан, моей команды и коллег, - прокомментировала ситуацию Агеева. - Санкции лишь подтверждают правильность выбранного пути и успешное выполнение задач.