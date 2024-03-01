11 калужских пар поженились в редкую дату

В четверг, 29 февраля, в нашем регионе сыграли 11 свадеб, сообщили в областном загсе.

В Калуге за месяц заключено 120 браков.

По сравнению с прошлым годом свадеб стало меньше. В январе 2023 года в Калуге было 133 брака.