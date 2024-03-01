В Калуге за месяц родились 282 ребенка

Мальчиков в феврале было больше, чем девочек – 143 на 139, рассказали 1 марта в городском загсе.

По сравнению с февралем 2023 года рождаемость снизилась на 14%.

В двух семьях родились двойни. Чаще всего родителями становились калужане в возрасте 30-34 года.

Самыми популярными именами для мальчиков стали Артем, Дмитрий, Иван и Михаил. Для девочек – Виктория, Ксения, Есения и Валерия.