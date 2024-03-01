На железнодорожные перевозки в Калужской области выделили 180 миллионов рублей

- В 2023 году железнодорожным транспортом перевезено 4,8 миллиона пассажиров по субсидируемым пригородным маршрутам, - пояснила она.

Эта сумма из областного бюджета пошла на поддержку пригородного сообщения, сообщила 1 марта министр финансов региона Валентина Авдеева.

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