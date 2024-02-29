ЦФО оказался в лидерах по числу новых инвесторов

Также высокие результаты в Приволжье и Сибири, следует из оценки количества новых клиентов брокера ВТБ за последние три года.

Но в процентном соотношении наибольший прирост показали Северо-Кавказский федеральный округ, Приволжье и Южный федеральный округ. Результаты исследования опубликованы в рамках Стратегической недели банка.

Согласно статистике, за 3 года количество клиентов брокера в Центральном федеральном округе, Приволжье и Сибири выросло на 848 923, 359 561 и 246 854 человек соответственно. В Центральном округе городами-лидерами стали Москва, Воронеж, Белгород, Ярославль и Рязань. В Приволжье основной прирост был достигнут благодаря новым инвесторам из Казани, Перми, Самары, Уфы и Нижнего Новгорода. Большинство пришедших на рынок в Сибири проживает в Новосибирске, Омске, Иркутске, Красноярске и Барнауле.

Наибольшую долю (около 63%) в регионах-лидерах занимают мужчины преимущественно до 40 лет. Женщины инвестируют активнее в возрасте от 40 до 60 лет. Эксперты отмечают, что в округах-лидерах акции составляют почти половину портфеля клиентов (больше всего в Южном ФО – 54%).

Самыми популярными бумагами, которые выбирают инвесторы, стали акции Газпрома, Лукойла, ВТБ, Сбербанка, Роснефти, а также паи биржевого фонда денежного рынка «Ликвидность» с ежедневной капитализацией процентов, который представляет особый интерес в период высокой ключевой ставки.

- На примере наших клиентов мы видим растущий интерес к инвестициям среди жителей разных уголков России, - рассказал руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков. - Отдельно отметим приволжские регионы, которые за последние три года не просто продемонстрировали высокие темпы прироста инвесторов относительно своих собственных показателей, но и стали одними из лидеров по числу новичков на бирже. Регионализации отведено важное место в стратегии банка на 2024-2026 годы. Это применимо и к брокерскому бизнесу. Например, в наших ближайших планах – расширить присутствие инвестконсультантов в регионах, чтобы люди могли общаться с ними лично, не уезжая из своих городов.