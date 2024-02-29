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Шапша назвал обращение Путина программой на ближайшие шесть лет

Софья Фирсова
Опубликовано: 29.02.2024 17:30 0 262
Шапша назвал обращение Путина программой на ближайшие шесть лет

Губернатор Калужской области Владислав Шапша продолжил рассказывать об итогах Послания Президента, которое состоялось в четверг, 29 февраля.

По словам главы региона, это обращение – программа на ближайшие шесть лет.

- Я думаю вы видели сколько обращений, сколько средств предусмотрено на реализацию этих проектов. Вообще был охвачен очень широкий спектр вопросов, которые касаются каждого региона России, - отметил он. 

В своем обращении Путин объявил запуск нового нацпроекта «Семья». Он будет направлен на всестороннюю поддержку семей и повышение рождаемости. 

Губернатор отметил, что в регионе осуществляется большое количество мер поддержки семей с детьми. 

- Мы одни из лидеров ЦФО по рождению третьего и последующих детей. Благодаря таким мерам поддержки и тем, что разработаем на основании данного послания, мы пойдем дальше и создадим хорошие условия, чтобы калужан стало больше, - отметил Шапша. 

Также губернатор рассказал об уже реализованных нацпроектах - строительство кампуса Бауманского университета, где уже начали учиться студенты, и строительство первого в стране Технопарка рабочих профессий. Крупное мероприятие в нем состоится уже завтра и будет посвящено развитию БПЛА.

- Калужская область является лидером в ЦФО и России по объемам наукоемкой продукции в общем объеме промышленного производства. Промышленные и научные заделы позволяют нам смотреть на это послание не только как на указание к действию, но и как то, что мы можем сделать серьезный вклад в развитие экономики России,- подытожил губернатор. 

Софья Фирсова
Опубликовано: 29.02.2024 17:30 0 262
Тэги: калужская область губернатор
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