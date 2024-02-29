В Калужской области усиливают профилактику распространения особо опасных болезней животных

В Калуге 29 февраля прошло заседание областной противоэпизоотической комиссии. Его провел министр сельского хозяйства Александр Ефремов.

Главной повесткой дня стали меры по предотвращению заноса и распространения возбудителей особо опасных болезней животных: птичий и свиной грипп, бруцеллез.

На данный момент в регионе благоприятия эпизоотическая ситуация, однако по стране есть угроза распространения птичьего гриппа. П



По словам Ефремова, профилактика возможна при слаженной работе профильных ведомств, руководителей предприятий и местных властей.

На калужских птицефабриках нашли несколько нарушений, которые должны устранить в ближайшее время.

Также сообщается, что сотрудники минприроды не нашли в регионе ни одной павшей птицы за 60 рейдов.