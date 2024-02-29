Грузопоток по Северному морскому пути за 10 лет вырастет до 400 миллионов тонн

Половину объемов обеспечат российские предприятия, остальное - транзит, следует из подсчетов экспертов ВТБ.
В 2023 году грузопоток по Северному морскому пути составил 36 миллионов тонн, в этом году он должен вырасти до 80 миллионов.
- Развитие Арктики и Северного морского пути – один из приоритетов государственной политики России, - рассказал заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Валерий Лукьяненко в рамках Стратегической недели. - Северный морской путь открывает доступ к природным ресурсам Арктики и Сибири, где сегодня идет освоение более 8% мировых объемов нефти и 20% природного газа. По нашим подсчетам, территории, находящиеся вдоль транспортного коридора, в ближайшие 10 лет будут активно развиваться, и новые российские предприятия, образующиеся вдоль него, принесут в бюджет России более 20 триллионов рублей до 2035 года.
При оптимизации затрат на ледовою проводку Россия может получать более 1 триллиона рублей сборов за транзит по СМП к 2030 году.
- Поддержка экономического развития России – одно из ключевых направлений нашей Стратегии на 2024-2026 годы. Это в том числе крупные проекты в области развития транспортной инфраструктуры, которые дают мультипликативный эффект для экономики. В частности, сейчас банк активно финансирует работы по модернизации и созданию нового ледокольного флота для развития Северного морского пути, включая строительство новых атомных ледоколов и портового флота. В июле 2023 года банк и ФГУП «Атомфлот» подписали кредитное соглашение о предоставлении банковского финансирования на цели строительства 3-го и 4-го серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220. Это передовое поколение российских ледоколов, обеспечивающее решение задач доступности арктических морских транспортных путей в рамках крупных национальных проектов Российской Федерации в Арктике. Дополнительно анализируется возможность участия банка в финансировании строительства 5-го и 6-го серийных универсальных атомных ледоколов, - сказал Валерий Лукьяненко.
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