Демографию в России улучшат с помощью семейной ипотеки

Программа будет продлена до 2030 года. По оценке банка ВТБ, возможность взять ипотечный кредит на льготных условиях будет способствовать улучшению демографической ситуации в стране.

- Комфортное жилье – базовая потребность любого человека и залог успешного развития семьи, - прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков. - Возможность купить квартиру или построить собственный дом на льготных условиях, которую предоставляет «семейная ипотека», стала ощутимым подспорьем для россиян. Благодаря этой программе свои жилищные условия улучшили уже 200 тысяч клиентов банка – а значит, вместе с ними почти миллион человек, целый мегаполис. Продление программы наряду с дополнительной поддержкой в виде выплат на погашение ипотеки многодетным семьям, продлением материнского капитала и повышением налогового вычета будет способствовать улучшению демографической ситуации в стране.

По его словам, поддержка семей – ключевая задача для банка.

- Льготные условия по семейной ипотеке, возможность оформить упрощенный налоговый вычет, оплатить без комиссии обучение детей, страхование детей от критических заболеваний – все это уже доступно нашим пользователям. Для еще большей поддержки родителей совсем скоро мы запустим новую программу. Будущим мамам будет бесплатно доступна поддержка от профильных врачей, психологов, телемедицина, страховка детей и лечение при необходимости, - заявил Георгий Горшков.