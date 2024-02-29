Акция «Финансовая безопасность в цифровом мире»

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Фора-Банк в рамках акции «Финансовая безопасность в цифровом мире» приглашает школьников к участию в уникальном творческом «Конкурсе стикеров #ВместеСФорой»

Кто может участвовать? Учащиеся 1-11 классов общеобразовательных учреждений.

Как принять участие?

Зарегистрируйтесь на платформе «Мир возможностей»: mv.com.ru.

Придумайте и создайте стикер/стикерпак на тему финансовой безопасности в цифровом мире (может быть от руки или в цифровом формате).

Презентуйте свою идею: опишите персонажа/персонажей стикерпака, как это может способствовать развитию финансовой грамотности.

Опубликуйте эскиз стикера/стикерпака с описанием идеи и хештегом #ВместеСФорой ВКонтакте в сообществе «Сделаем вместе» vk.com/doit_together или на своей странице.

Отправьте заявку на участие по электронной почте: [email protected] .

Этапы проведения конкурса:

14 февраля - 30 апреля 2024 года: проведение конкурса.

1 мая - 20 мая 2024 года: экспертная оценка работ.

20 мая - 25 мая 2024 года: подведение итогов.

Победители получат брендированные подарки от Фора-Банка с авторскими стикерами.

🔍 Подробнее о конкурсе

Филиал АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) в г. Калуга. Реклама.