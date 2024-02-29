В Калужской области подвели итоги развития сельского туризма в 2023 году

В четверг, 29 февраля, в Сухиничском районе Калужской области представители сельского туризма обсудили итоги 2023 года и планы на текущий год.

На мероприятии присутствовали заместитель министра культуры и туризма области Полина Коченкова, представители региональной Ассоциации сельского и агро-туризма, специалисты по развитию сельского туризма администраций муниципальных районов Калужской области и владельцы гостевых домов.

Участники отметили, что в области с 2011 года субъектам аграрного туризма представляют субсидию на развитие материально-технической базы.

В 2023 году сельский туризм профинансировали на 10,2 миллиона рублей. Помощь оказали 18 субъектам агротуризма. В 2024 году на эти цели выделили более 11 миллионов рублей.

Чтобы получить выплату, аграрии должны подать заявку с 21 октября по 1 ноября. В рамках проекта можно получить такие меры поддержки, как субсидии на создание причальной инфраструктуры, на создание модульных некапитальных средств размещения.

Коченкова подытожила, что туризм всегда взаимосвязан с другими отраслями и в данный момент все располагает к его развитию.