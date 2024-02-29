Шапша прокомментировал послание президента

Глава региона поделился впечатлениями в четверг, 29 февраля.

- Мощно и трогательно. Вот мое впечатление от Послания нашего Президента, - заявил он. - Забота о семьях, детях, молодежи, старшем поколении. Особенно – об участниках СВО и их близких. Десятки важнейших инициатив.

По его словам, на встречах в городах и районах области слышны запросы людей.

- И все это нашло отражение в сегодняшнем обращении Главы государства. Продолжение программ «Чистая вода» и переселения из аварийного жилья. Масштабная модернизация ЖКХ. Новые нацпроекты, - заявил Шапша.