МТС предложила калужанам скидку на связь 30% при покупке абонемента

Цифровая экосистема МТС предложила своим новым пользователям абонементы на связь сроком до 12 месяцев. Жители Калуги и области могут подключить тарифы МТС Проще, МТС Больше или МТС Супер в любом розничном магазине МТС и получить скидку до 30%.
На тарифах МТС Больше и МТС Супер абонемент доступен сроком на 3, 6 или 12 месяцев со скидкой 15%, 20% или 30% соответственно. На тарифе МТС Проще абонемент доступен сроком на 12 месяцев со скидкой 30%. При подключении абонемента стоимость услуг связи спишется по выбранному тарифу с учетом скидки. Далее в течение выбранного срока абонентская плата за базовые пакеты списываться не будет.
Стоимость абонементов в Калуге и области:
• 3 месяца – 1880 рублей (627 рублей в месяц);
• 6 месяцев - 3390 рублей (565 рубля в месяц);
• 12 месяцев - 5820 рублей (485 рублей в месяц).
«Главное удобство нового предложения в том, что пользователь, исходя из своих возможностей, может выбрать, на какой срок ему комфортнее приобрести абонемент и дальше забыть о ежемесячных пополнениях лицевого счета в конкретную дату. При помощи абонемента вся сумма на выбранный срок оплачивается единовременно. В рамках экосистемы МТС постоянно разрабатывает и запускает для своих абонентов множество решений по экономии расходов при получении всего объема необходимых цифровых сервисов. Например, в подписку МТС Больше, помимо пакета минут и интернета, за единую стоимость входит целый комплекс популярных сервисов – онлайн-кинотеатр KION, онлайн-библиотека Строки, МТС Музыка и многие другие. Это очень удобно и выгодно. По нашим подсчетам, при таком комплексном подходе можно сократить свои расходы на связь и сопутствующие сервисы до 1300 рублей в год», — рассказала директор МТС в Калужской области Александра Хахинова.
Подробную информацию по покупке абонемента можно узнать в любом магазине МТС на территории Калужской области и на сайте.
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