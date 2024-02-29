В калужские больницы поставят новое оборудование

Закупки пройдут в нынешнем году в рамках национального проекта «Здравоохранение» и программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

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