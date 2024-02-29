В Калужской области перенесут вонючий завод

На проблему давно уже жаловались жители Ферзиковского района.

В начале февраля суд приостановил деятельность местного предприятия на 60 дней. А в четверг, 29 февраля, стало известно, что завод должны перенести.

- С инвестором договорились: подберем другую площадку в регионе, чтобы и ему было удобно, и чтобы жителям не мешать, - пообещал губернатор Владислав Шапша.