Простой на бывшем заводе «Фольксваген» в Калуге продлят до 31 марта

В среду, 28 февраля, ряд СМИ опубликовал новость о том, что первичная профсоюзная организация АСМ сообщила о продлении простоя на неопределенно время с 1 марта.

Представители профсоюза опровергли данную информацию.

- Официально заявлением, что каких-либо сообщений от нас на тему продления простоя не было! Ссылки об этом всех СМИ в наш адрес не состоятельны, - уточнили в организации.

В свою очередь в первичной профсоюзной организации МПРА нам назвали возможные даты простоя.

- Опровергнем, простой продлён не на неопределённое время, а там другое правовое понятие – «длительный простой», то есть с 1 марта до 31 марта, - уточнили в организации. - В пятницу сотрудники будут оповещены о месте нахождения в простое. Предположительно, до 15 марта место простоя - дома, с 18 марта будут выборочно дёргать на завод.