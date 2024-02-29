Шапша встретился с руководителями калужских НКО

Мероприятие прошло в среду, 28 февраля.

- Их объединяет желание помогать, - заявил губернатор.

Представители некоммерческих организаций рассказали о своих проектах и планах.

Как отметил глава региона, в рейтинге Общественной палаты Калужская область вошла в пятерку лучших по двум направлениям работы с НКО.

Сейчас грантовую поддержку в Калужской области получают около 23% некоммерческих организаций. Шапша заявил, что надо довести этот показатель хотя бы до трети. Он поручил министерству внутренней политики активнее работать с НКО.