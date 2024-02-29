Шапша похвалил Ферзиковский район

Губернатор побывал там с рабочей поездкой в среду, 28 февраля.

По словам главы региона, район остается в лидерах по производству молока.

В Аристово завершается строительство нового комбикормового цеха. Цех будет выпускать до 200 тонн кормов для крупного рогатого скота в сутки. Появились 30 новых рабочих мест.

- Важно, что этот инвестпроект повысит возможность получить поддержку для строительства жилья по программе комплексного развития сельских территорий, - прокомментировал Шапша. - В Бебелево готовится площадка под комплексную застройку домов для сельских тружеников.