60 лет назад в Калуге открылся универмаг

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

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