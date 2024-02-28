На 19-летнего калужанина завели дело за уклонении от армии

Молодой выходец из Таджикистана недавно получил российское гражданство, но по повестке не пришел в военкомат, сообщили 28 февраля в Следственном комитете.

Он уехал из Калужской области, но сейчас следователи установили, где молодой человек находится.

По уголовной статье мужчине грозит до двух лет лишения свободы.